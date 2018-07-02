136 населенных пунктов в Украине остаются обесточенными из-за грозы и ураганы, передает со ссылкой на .

"По состоянию на 7:00 1 июля в результате осложнения погодных условий (гроза, порывы ветра) в результате срабатывания системы защиты линий электропередач обесточены 136 населенных пунктов в четырех областях", - сообщает сайт ДСНС.

Больше только пострадала Днепропетровская область - 74 населенных пункта. На втором месте Луганская - 30. Затем Киевская - 29. Меньше только без света в Запорожской - 3 населенных пункта.

В Днепропетровской, Львовской, Ивано-Франковской, Луганской и Черниговской областях сообщают о подтоплении и повреждения жилых домов и зданий социальной сферы. За сутки спасатели откачали 1460 м³ воды.

На Днепропетровщине непогода повалила около 150 деревьев. Пострадали 9 зданий, в том числе детский лагерь и школа.

На Ивано-Франковщине подтопления подверглись 190 частных жилых домов, 1324 приусадебных участка, повреждены 8 автомобильных мостов и 1 пешеходный.

30 июня сообщалось, что в результате непогоды без света остались 384 населенных пункта.

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