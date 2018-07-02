Украинский форвард польской “Вислы” Денис Баланюк следующий сезон проведет в футболке новичка Украинской Премьер-лиги — “Арсенала”. Об этом футболист сообщил в комментарии Football Hub, передает

“В год заключил арендное соглашение. Надо играть, надо вернуться”, — заявил Баланюк.

В течение летней аренды, Баланюк попытается завоевать доверие тренера киевского Арсенала Раванелли и вернуть себе уверенность. За 21-летнего нападающего, который уже вызывался в сборную, запас заплатит полякам 300 тыс. евро.

Также игрок сравнил условия “Висле” и своем бывшем клубе — “Днепре”.

“Условия где лучше, где-то хуже. Если сравнивать, к примеру, „Днепр“ и „Вислу“, то в „Днепре“ намного уровень был выше, по организации, базой. Там просто на чемпионат приходят по 20 тысяч людей, следовательно и уровень вроде выше. Хотя по составу участников, я бы не сказал, что чем-то отличается”, — считает нападающий.

Отметим, что Баланюк ранее выступал в “Днепре” с которым дошел до финала Лиги Европы. В 27 матчах забил 5 мячей в сезоне 2016/17 годов. Нападающий изменил украинскую прописку на польский в сентябре 2017, перейдя в краковскую “Вислу” за полмиллиона евро. Этим летом он продлил договор, хотя сыграть в этом клубе в прошлом сезоне одессит не смог, проведя лишь 7 поединков.

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