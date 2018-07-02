В Киевском зоологическом парке появились мунтжаки - одни из самых оленей в мире, передает со ссылкой на .

Кроме своего размера, эти животные знамениты еще и специфическими звуками, которые они издают. Именно за это их и называют лающими оленями. Однако, это настоящие олени с настоящими рогами, сообщает пресс-служба зоопарка.

"Знакомьтесь - новые жители Киевзоо. Это семья мунтжаков, одних из самых маленьких оленей в мире, размером с собаку! Сходство с собачкой эти дети усиливают своим лаем и трисантиметровыми клыками. Но, это настоящие олени! И рога у них настоящие" , - отметили в сообщении.

Мунтжак или лающий олень (Muntiacus) - старейший род оленей в мире. Он возник у 15-35 млн лет назад в эпоху миоцена, его старые остатки найдены на территории Франции, Германии и Польши. Род имеет 12 современных видов, распространены в Южной и Юго-Восточной Азии, Китая и некоторых районах Японии.

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