Часть и окрестности вновь оказались под водой после обильного дождя.

Особенно досталось жителям Корчеватого. Об этом сообщает общество " оперативный" в "Фейсбуке", передает со ссылкой на .

Отмечается, что накануне днем сильный дождь снова пришла в . Достаточно мощный дождь быстро превратил некоторые улицы города на моря.

Выезд из автостанции "Выдубичи" был полностью затоплен.

Чернигов пострадал во время непогоды - затопило улицы и дома.

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