|Показали, как Киев утонул после ливня
|02.07.2018 03:17
|
Часть и окрестности вновь оказались под водой после обильного дождя.
Особенно досталось жителям Корчеватого. Об этом сообщает общество " оперативный" в "Фейсбуке", передает со ссылкой на .
Отмечается, что накануне днем сильный дождь снова пришла в . Достаточно мощный дождь быстро превратил некоторые улицы города на моря.
Выезд из автостанции "Выдубичи" был полностью затоплен.
Чернигов пострадал во время непогоды - затопило улицы и дома.
Поделитесь статьей с друзьями