Удаленное гималайское село Румбак находится на высоте 3960 м. Его населяют 200 человек.

Электричество они получают 3 часа в день, пользуются одним телефоном на всех и угощают путников чаем с маслом которая, рассказывает корреспондент Daily Mail Сэди Вайтлокс, передает со ссылкой на .

К деревне ведет узкая каменистая дорога. Добираться по ней необходимо несколько часов. Дороги нет. Для перевозки грузов местные используют ослов.

На пыльных улочках находяться дома, построенные из камня и дерева в тибетском стиле. Они имеют плоские крыши, побеленные стены и сложный декор вокруг окон и на дверних косяках. Население занимается в основном сельським хазяйством. Большинство выходят в поле около 5 утра и возращаются к ужину после 20:00. Электричество получают с 20:00 до 23:00. Мобильной связи нет. В случае чрезвычайной ситуации можно воспользоваться стационарным телефоном одним на всех.

"Тут хороший темп жизни. В свободное время женщины шьют или ткут шерстяные нити, а мужчины делают обувь или выполняют ремонтные работы. Все заняты", - говорит переводчик и проводник Наванг, который сопровождал журналиста.

"Сейчас семьи менше 6-8 человек. Когда я был моложе, в семьях было 14 человек и люди женились в подростковом возрасте. Моя бабушка вышла замуж в 12", - рассказывает проводник.

Журналиста пустили в дом местная пара женщина по имени Лобзанг Церинг и ее муж Эшей. У них четверо детей. Хозяйка показала большую главную комнату со множеством чайников.

Видимо, летом эта комната будет использоваться для досуга. Зимой все будут спать вместе, пытаясь согреться. Температура может упасть до - 20º С, и могут быть сильные снегопады, рассуждает журналист.

Кухня небольшая. В ней Лобзанг угостила Вайтлокса зеленым чаем с маслом яка. Он имеет легкий привкус сыра с голубой плесенью и имеет небольшую маслянистую пленку по краю, говорит журналист. Такой напиток популярен в Бутане, Непале, Индии и Тибете. Он калорийный и считается полезным на высокогорье.

Потом женщина подала чанг - холодный напиток из ферментированной ячменной воды. Это мутная жидкость по вкусу похожая на смесь пива и уксуса. Кажется немного тяжеловатой для желудка, описывает ее журналист.

"Если вы выпьете полдюжины чашек этого, это может заставить вас почувствовать себя пьяным", - сказал гид Наванг.

"Чтобы закончить мое кулинарное исследование, Лобзанг шорохнул мне в миску цампы. Это кашеобразная смесь, которая состоит из ячменной муки, смешанной с маслом и чаем. Они была мне немного больше по вкусу и напомнила тесто для пирога", - рассказывает Вайтлокс. Цампа популярное блюдо на завтрак. Она насыщает на весь день и не нужно останавливаться на обед. Даже Далай-лама считается ее фанатом, говорять местные.

Румбаку почти 400 лет. Раньше он был местом остановки для горных путешественников. Потом оседлые люди начали выращивать в плодородной долине ячмень.

В последнее время село становится все болем поплярным. Появляються дома, где путешественникам можно остановиться. На крышах некоторых домох установлены солнечные панели. Рядом находятся электронные опоры, но не подключенные.

В деревне находится небольшой буддистский храм и школа. Многие жители деревни довольны отдаленным образом жизни. Но некоторые представители молодежи стремятся убегать в города. Там более высокий уровень жизни и больший выбор возможных женихов и невест. Часто браки в селе происходят по рассчету.

В северной Индии, в отдаленной долины Спити расположен самый высокий почтовый офис. Его высота составляет 4400 метров над уровнем моря. Долина Спити лежит в Гималаях. Является одним из самых высоких мест на планете, заселенных людьми. Почтовое отделение поселка Хиким единственное, которое соединяет группу изолированных поселений с окружающим миром. Жители сел приходят сюда, чтобы написать письмо или положить деньги на депозитные счета

Сводка.нет - Новости Украины и Мира