Сегодня в результате наглости России в Азовском море Украина несет значительные убытки. Следовательно, командование Военно-морских сил делать все от них зависящее, чтобы исправить ситуацию и защитить пути судоходства от агрессии со стороны Кремля, передает со ссылкой на .

"Могу заверить, что обстановку в Азовском море мы анализируем, контролируем, соответствующие контрмеры отработали. Силы для отражения возможного нападения нет. ВМС - наготове", - заявил командующий ВМС Украины вице-адмирал Игорь Воронченко в комментарии "Радио ".

По его словам, вскоре должны создать Азовскую базу Военно-морских сил.

"Руководство морских торговых портов хорошо понимает, что ограничения захода в порты судов приведет к сокращению рабочих мест на предприятиях. Это спровоцирует социальную напряженность, нельзя этого допустить", - объясняет вице-адмирал.

За 17 дней в июне 2018 российские пограничники, которые подчинены России задержали 49 иностранных судов, направлявшихся в Мариуполь и Бердянск.

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