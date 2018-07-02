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На киевской трассе масштабное ДТП: десятки пострадавших
02.07.2018 04:12
На киевской трассе масштабное ДТП: десятки пострадавших По теме:

Масштабная авария под Киевом. Два микроавтобуса столкнулись на киевской трассе, неподалеку от села Девички.

Один из автобусов завалился на бок, а рядом стоит маршрутка с разбитой кабиной, сообщает информагентство "Трасса Е-95", передает со ссылкой на .

По предварительной информации, погиб водитель, который выехал на встречную полосу. Около десяти пассажиров автобуса получили травмы различной тяжести. Пострадавших доставили в районную больницу.

Причины аварии устанавливают.

30 июня, на трассе - Чернигов столкнулись фура и легковушка. разорвало пополам об грузовик.







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