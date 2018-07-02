Масштабная авария под Киевом. Два микроавтобуса столкнулись на киевской трассе, неподалеку от села Девички.



Один из автобусов завалился на бок, а рядом стоит маршрутка с разбитой кабиной, сообщает информагентство "Трасса Е-95", передает со ссылкой на .



По предварительной информации, погиб водитель, который выехал на встречную полосу. Около десяти пассажиров автобуса получили травмы различной тяжести. Пострадавших доставили в районную больницу.



Причины аварии устанавливают.

30 июня, на трассе - Чернигов столкнулись фура и легковушка. разорвало пополам об грузовик.

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