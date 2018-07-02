На киевской трассе масштабное ДТП: десятки пострадавших
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Масштабная авария под Киевом. Два микроавтобуса
столкнулись на киевской трассе, неподалеку от села
Девички.
Один из автобусов завалился на бок, а рядом стоит маршрутка с
разбитой кабиной, сообщает информагентство "Трасса Е-95", передает
со ссылкой на .
По предварительной информации, погиб водитель, который выехал на
встречную полосу. Около десяти пассажиров автобуса получили травмы
различной тяжести. Пострадавших доставили в районную
больницу.
Причины аварии устанавливают.
30 июня, на трассе - Чернигов столкнулись фура и легковушка.
разорвало пополам об грузовик.
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