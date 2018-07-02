Во время аварии тренировочного самолета Военно-воздушных сил Бангладеш на юго-западе страны погибли два пилота, сообщает Bangla Tribune со ссылкой на главу отделения по связям с общественностью армии Бангладеш Аламгир Хоссейна, информирует

Он рассказал, что катастрофа самолета K-8W произошла в округе Джессор. Погибли два пилота — Сираджул Ислам и Енает Кабир Палаш. Самолет взлетел с базы Военно-воздушных сил для осуществления ночных учебных полетов.

В настоящее время спасатели продолжают ликвидацию последствий аварии. Для расследования причин происшествия будет создан специальный комитет.

Как сообщал в Государственном музее авиации показали фото самолета, который в аэропорту “Киев” (Жуляны) при приземлении выкатился за взлетно-посадочную полосу.

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