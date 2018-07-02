В рамках чемпионата мира-2018 по футболу состоялась первая четвертая замена в истории проведения Мундиаля, сообщает со ссылкой на сайт ФИФА.

Наставник России Станислав Черчесов провел четвертую замену в матче 1/8 финала ЧМ-2018 с Испанией. На 97-й минуте встречи хавбек “Зенита” Александр Ерохин заменил партнера по клубу Кузяева. Причем через семь минут тренер испанцев Йерро повторил данный шаг и изменил Асенсио на Родриго, которая стала для его команды 4-й.

Отметим, что данное нововведение было протестировано только во время олимпийского футбольного турнира на Играх 2016 в Рио. ЧМ-2018 стал первым крупным турниром, где заработало это правило.

Напомним, что УЕФА также желает внедрить четвертые замены в рамках своих турниров.

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