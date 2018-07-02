|В Иране объявил голодовку украинский моряк
|02.07.2018 04:43
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В Иране 33-летний украинский моряк Андрей Новичков, который содержится в тюрьме Тегерана, объявил голодовку.
Причиной голодовки является необоснованность ареста моряка. Консул подал в здании суда просьбу о том, чтобы Андрей Новичков оставался на свободе, выступив гарантом. Однако на заседании в просьбе было отказано, и он подал апелляцию, передает со ссылкой на .
"Адвокат на заседании не присутствовал, мотивируя этот факт тем, что с ним не рассчитались до конца", - сообщают друзья Новичкова.
17 января 2017 на иранском судне младший рядовой матрос, по национальности иранец, выпрыгнул за борт. Единственным свидетелем этого события стал одессит Андрей Новичков, который поднял тревогу и организовал спасательные работы.
По прибытии в Иран Андрея Александровича Новичкова сняли с судна и отвезли в суд, где предъявили обвинение в убийстве.