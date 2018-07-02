Чаще только люди покупают бывшую в употреблении одежду, технику и электронику. В то же время популярностью не пользуется текстиль, косметика и парфюмерия, нижнее белье, передает со ссылкой на .

По результатам опроса большинство женщин регулярно покупают одежду из рук. В то же время мужчин больше интересуют товары для сада и огорода, товары для отдыха, авто, мотоаксессуары, товары для ремонта и строительства, пишет Evo.

Больше только респондентов, которые покупают бывшие в употреблении товары, в возрасте 18-30 лет (71%). В возрасте 31-40 лет таких 67%. От 41 до 50 лет - 63%, от 50 лет - 51%.

Интерес к бывшим в употреблении покупкам более выражен у людей с низким доходом. Хотя сегодня большинство украинцев не стесняется покупать товары из рук. Иногда их останавливает страх купить испорченный товар или возможность попасть на мошенников.

Важным фактором при покупке бывших в употреблении товаров является цена и состояние вещи. Часто из рук украинцы покупают те товары, которые нужны по случаю чего-то. Например, карнавальный костюм или особая платье.

В интернете чаще только покупают электронику, одежду и косметику. В основном покупателями являются молодые люди с высоким уровнем доходов. Товар в интернете покупают через цену ниже, чем в обычных магазинах. Также на выбор влияет ассортимент и удобство покупок.

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