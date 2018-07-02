Экс-президент Грузии заявил, что планирует вернуться в республику к президентским выборам, которые состоятся этой осенью, передает со ссылкой на .

"Я вернусь, думаю, к президентским выборам этой осенью, которые Бидзина Иванишвили, я уверен, проиграет. Конечно, он будет их фальсифицировать, но это у него не пройдет", заявил политик в интервью телеканалу RTVi.

Также Саакашвили пояснил, что не имеет никого отношения к избиению Валерия Гелашвили.

"Я имею отношение к убийству или избиению такое же, как к убийству Кеннеди или к удару топором по голове Троцкого", заключил политик.

Ранее суд в Грузии заочно приговорил Саакашвили к шести годам тюрьмы. Политика признали виновным в причастности к нападению в 2005 году на депутата парламента Валерия Гелашвили и приговорили к шести годам тюрьмы.

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