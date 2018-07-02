Во время мировой премьеры украинского фильма “Вулкан” на международном кинофестивале в Карловых Варах (Чехия) режиссер Роман Бондарчук вспомнил о незаконно заключенном в РФ украинском кинорежиссере Олеге Сенцове. Об этом сообщает со ссылкой на “Радио Свобода”.

“Я хочу привлечь внимание к Олегу, моему коллеге, который уже 49 день голодает в российской тюрьме. Мы должны помнить о нем и еще о 60-х политзаключенных”, — заявил Бондарчук со сцены Муниципального театра, где происходила премьера фильма.

В зале кинотеатра разместили плакат “Free Sentsov”.

Как сообщал , Президент Петр Порошенко заявляет, что все мировое общество требует освобождения украинского режиссера Олега Сенцова и всех украинских политических заключенных, содержащихся на оккупированных территориях и в российских тюрьмах.

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