30 июня, на трассе - Чернигов столкнулись фура и легковушка. разорвало пополам об грузовик.

Авария произошла возле села Скибин Броварского района около 16:20. Ппричиною могла стать погода. Весь день шли дожди, следовательно дорога могла быть скользкой, передает со ссылкой на .

"Задняя часть легкового автомобиля повисла на фуре, а переднюю часть отбросило примерно на двадцать метров", - отметили в заметке.

Водитель легковушки рассказал, что фуру вынесло на встречную полосу, он резко вывернул руль, чтобы избежать столкновения, но машины все равно столкнулись. В свою очередь, другой водитель уверяет, что "на встречную" выскочил .

На месте работает патрульная полиция, будет выяснять обстоятельства аварии. Информации о пострадавших пока нет. По данным страницы "Чернигов Live", жертв нет. В сторону Чернигова образовалась пробка.

В возле Индустриального моста пьяный водитель устроил масштабное . В результате инцидента пострадали две машины, а машина виновника повисла на ступеньках тротуара.

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