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Оппозиционера Яшина не допустили к выборам мэра Москвы
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24.06.2018 17:50
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Глава московского муниципального округа Красносельский Илья Яшин
сообщил, что депутатам из "Единой России" запретили давать подписи
на выдвижение оппозиционных кандидатов. Илья Яшин: Надо идти на
выборы и голосовать против представителя "Единой России" Фото: Илья
Яшин / Facebook "У меня получилось заручиться поддержкой 91
депутата – беспартийных, членов "Яблока", даже представителей
КПРФ и "Справедливой России". Однако договориться о подписях с
депутатами из "Единой России" так и не удалось. Все они ссылаются
на прямой запрет партийного начальства, которое твердо решило не
пускать меня через фильтр. Такое решение принято в мэрии, и я
вынужден подтвердить: возможности стать кандидатом на этих выборах
у меня нет", – рассказал он.Оппозиционер отметил, что
муниципальный фильтр противоречит конституции, поскольку позволяет
власти выбирать себе оппонентов, нарушая права независимых
кандидатов."Необходимо добиваться законодательной отмены этого
вредного для страны ограничения. В то же время считаю большой
ошибкой демократической оппозиции отказ от проведения праймериз по
определению единого кандидата, на чем я последовательно настаивал с
апреля. Отсутствие единого кандидата дало власти возможность
выбирать, кого пускать через фильтр, а кого блокировать. Этот урок
оппозиция должна, наконец, выучить, чтобы снова не наступать на те
же грабли", – рассказал Яшин.Он добавил, что не будет
бойкотировать выборы, чтобы действующий мэр Сергей Собянин не
получил очень высокий результат."Надо идти на выборы и голосовать
против представителя "Единой России". Если кто-то из кандидатов на
нашем фланге все-таки сможет зарегистрироваться, будет правильным
всячески его поддержать", – подытожил политик.
https://www.facebook.com/yashin.ilya/posts/1760473529262951
Выборы мэра Москвы пройдут 9 сентября. 59-летний Собянин руководит
Москвой с октября 2010 года.15 июня телеканал "Дождь"
сообщил со ссылкой на источники, что выборы мэра Москвы
пройдут без оппозиционных кандидатов. По словам близких к
Кремлю собеседников издания, в администрации президента РФ
приняли решение, что такие кандидаты, как журналист Антон
Красовский, Яшин и прежний депутат Госдумы от "Справедливой России"
Дмитрий Гудков "не нужны" Собянину в качестве соперников на
выборах.Источники газеты "Ведомости" утверждали, что
Красовского могли допустить к гонке: из-за низкого рейтинга у него
нет шансов на победу, но он помог бы привлечь внимание к кампании.
Однако против категорически выступили единороссы, которые не хотели
собирать подписи для журналиста, открыто признавшегося в том, что
он гомосексуал.Таким образом, в выборах примут участие кандидаты от
"Яблока", КПРФ, ЛДПР и "Справедливой России".В мае, сославшись на
нехватку ресурсов, передумал баллотироваться блогер Илья
Варламов.
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