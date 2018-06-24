Глава московского муниципального округа Красносельский Илья Яшин сообщил, что депутатам из "Единой России" запретили давать подписи на выдвижение оппозиционных кандидатов. Илья Яшин: Надо идти на выборы и голосовать против представителя "Единой России" Фото: Илья Яшин / Facebook "У меня получилось заручиться поддержкой 91 депутата – беспартийных, членов "Яблока", даже представителей КПРФ и "Справедливой России". Однако договориться о подписях с депутатами из "Единой России" так и не удалось. Все они ссылаются на прямой запрет партийного начальства, которое твердо решило не пускать меня через фильтр. Такое решение принято в мэрии, и я вынужден подтвердить: возможности стать кандидатом на этих выборах у меня нет", – рассказал он.Оппозиционер отметил, что муниципальный фильтр противоречит конституции, поскольку позволяет власти выбирать себе оппонентов, нарушая права независимых кандидатов."Необходимо добиваться законодательной отмены этого вредного для страны ограничения. В то же время считаю большой ошибкой демократической оппозиции отказ от проведения праймериз по определению единого кандидата, на чем я последовательно настаивал с апреля. Отсутствие единого кандидата дало власти возможность выбирать, кого пускать через фильтр, а кого блокировать. Этот урок оппозиция должна, наконец, выучить, чтобы снова не наступать на те же грабли", – рассказал Яшин.Он добавил, что не будет бойкотировать выборы, чтобы действующий мэр Сергей Собянин не получил очень высокий результат."Надо идти на выборы и голосовать против представителя "Единой России". Если кто-то из кандидатов на нашем фланге все-таки сможет зарегистрироваться, будет правильным всячески его поддержать", – подытожил политик. https://www.facebook.com/yashin.ilya/posts/1760473529262951 Выборы мэра Москвы пройдут 9 сентября. 59-летний Собянин руководит Москвой с октября 2010 года.15 июня телеканал "Дождь" сообщил со ссылкой на источники, что выборы мэра Москвы пройдут без оппозиционных кандидатов. По словам близких к Кремлю собеседников издания, в администрации президента РФ приняли решение, что такие кандидаты, как журналист Антон Красовский, Яшин и прежний депутат Госдумы от "Справедливой России" Дмитрий Гудков "не нужны" Собянину в качестве соперников на выборах.Источники газеты "Ведомости" утверждали, что Красовского могли допустить к гонке: из-за низкого рейтинга у него нет шансов на победу, но он помог бы привлечь внимание к кампании. Однако против категорически выступили единороссы, которые не хотели собирать подписи для журналиста, открыто признавшегося в том, что он гомосексуал.Таким образом, в выборах примут участие кандидаты от "Яблока", КПРФ, ЛДПР и "Справедливой России".В мае, сославшись на нехватку ресурсов, передумал баллотироваться блогер Илья Варламов. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки россии яшин что илья фильтр Теги: мир