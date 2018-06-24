За три дня до поджога народный депутат получил угрозы

В 2:51 в полицию от диспетчера службы по чрезвычайным ситуациям поступило сообщение, что в Днепровском районе горит крыша жилого дома, сообщает полиция Херсонщины.

"На месте происшествия полицейские установили, что пожар произошел в жилом доме народного депутата Украины" , - говорится в сообщении.

В 3:40 возгорание ликвидировано, никто из граждан не пострадал.

По данному факту в Единый список досудебных расследований внесены сведения по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст.194 Уголовного кодекса Украины "Умышленное уничтожение или повреждение имущества". Проводятся необходимые следственные действия.

Речь идет про нардепа Александра Спиваковского, сообщает Depo.ua со ссылкой на информированный источник.

В результате поджога полностью выгорела крыша дома.

Александр Спиваковский прошел в Верховную Раду по 182-му избирательному округу, на Херсонщине. Входит во фракцию "Блок Петра Порошенко".