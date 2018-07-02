Альбіна Джанабаєва і Валерій Меладзе виховують 14-річного сина Костянтина і 3-річного Луку. Хоча ще 5 років назад заперечували свій роман. Більше того, у співака була інша армия, з якою він виховував дочок. Лише віднедавна зірки почали виходити у світ разом і перестали приховувати свої стосунки.







«У моєму житті були різні періоди. З молодшим сином, Лукою, я довго сиділа в декретній відпустці - це моє власне рішення, і мені це було в задоволення. Зі старшим, Костею, склалося інакше: я дуже рано почала гастролювати - йому на той момент не виповнилося ще й півроку. І робота така інтенсивна, що її складно було поєднувати з вихованням дитини. Група «ВІА Гра» перебувала в розквіті, ми дуже багато їздили - концерти давали мало не кожен день. Звичайно, приїжджаючи додому, я намагалася, як могла, компенсувати Кості свою відсутність. Але що можна зробити, коли у тебе в запасі два дня з дитиною, а не бачив він тебе до цього тиждень? Звичайно, я весь час перебувала в нервовому напруженні через всю ситуацію. Але я стала частиною групи і не могла сказати: «Знаєте, мені треба побути вдома - я, мабуть, пропущу ці гастролі, не поїду з вами»», - поділилася Альбіна.



Тоді, за словами Джанабаєвої, Валерій був не надто залучений у виховання старшого сина:



«Мені здається, взагалі будь-який тато підключається до виховання дітей, коли вони вже стають трохи дорослими. Вони обожнюють ходити разом в басейн, гуляти, дивитися кіно. Іноді Костя приходить з якимись мікросхемами, лампочками, вони удвох сідають і розбираються в тому, як все влаштовано», - зізналася вона.



Отож, варто зробити висновок, що Валерій не настільки займається вихованням дітей, як Альбіна. Хоча, звісно, їх молодшому синові пощастило більше - адже він бачить тата щодня, а не лише по святах, як це було зі старшим.



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