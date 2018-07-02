Украинка Кристина Филевич стала “MVP” квалификационного турнира чемпионата Европы по баскетболу 3×3 между женщин во французском городе Пуатье, передает со ссылкой на Федерацию баскетбола Украины.

Филевич стала одной из самых результативных в Пуатье. Она в среднем набирал 7,25 очка за поединок — четвертый показатель.

Также она помогла нашей женской сборной отлично сыграть — четыре победы в четырех поединках на групповом этапе обеспечили нашим девушкам место в финальном турнире чемпионата Европы, который состоится 14-16 сентября в румынском Бухаресте.

Кроме того добавим, между женских команд на чемпионат Европы уже кроме Украины квалифицировались Италия, Сербия, Испания, Венгрия, Франция, Чехия и Беларусь.

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