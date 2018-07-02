Поезда продолжают курсировать, несмотря на ухудшение погодных условий в Украине.

В компании заявляют, что несмотря на сильный ветер, грозы и град прошлой ночью, движение пассажирских и грузовых поездов осуществлялся. Задержки поездов пока нет, сообщила пресс-служба "Укрзализныци", передает со ссылкой на .

Из-за ухудшения погодных условий были обесточены сотни домов в 10 областях. Из-за непогоды были подтоплены дома в Ивано-Франковской области и Чернигове.

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