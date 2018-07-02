1 июля, в закарпатском городе Берегово очередная трагедия с ромами. Здесь неизвестные напали с ножом на местную жительницу ромской национальности и смертельно ранили ее.

Об этом передают "Новости Закарпатья".

Трагедия разыгралась на территории железнодорожного депо. После нападения неизвестных раненая женщина смогла добраться к дому одного из местных жителей где от ранения и скончалась. Женщине около 30 лет, по словам местных ромов женщину убил кто-то "чужой".

На месте трагедии работала местная и областная полиция.

Кроме нападения на лагерь ромов под Львовом, российские спецслужбы "руками" украинской молодежи планировали напасть на еврейские организации во Львове. Об этом в эфире телеканала "112 Украина" заявил народный депутат от "Народного фронта" Антон Геращенко.

"Та трагедия, которая произошла во Львове, – это не спонтанная ситуация. Это хорошо спланированная акция с задействованием российских спецслужб. На сегодня мы понимаем, что по интернету были завербованы два руководителя этой молодежной организации, которым в голову внушили необходимость организовывать нападения не только на ромов, но и были планы нападения на еврейские организации во Львове", - рассказал Геращенко.

По его мнению, главная задача нападения – показать, что в Украине действует ксенофобская организация.

"Задачей была показать, что во Львове действует ксенофобская организация, которая на основе расистских взглядов показывает свою ненависть к представителям отдельных национальностей", - отметил нардеп.

Напомним, в ночь на воскресенье, 24 июня, на окраине Львова группа подростков в масках напала на лагерь ромов, в результате чего погиб 24-летний ром, еще трое получили ранения. Полиция открыла уголовное дело по факту убийства и еще нескольким статьям Уголовного кодекса.

Все оружие, которым наносили повреждения ромам, изъяли с места происшествия. Вскоре стало известно, что среди задержанных подростков - десять учеников из трех львовских школ.

В целом полиция установила 14 подозреваемых.

Отметим, в СБУ не исключают, что за нападением на ромов в Украине может стоять Россия.

В МИД Украины прокомментировали нападение на лагерь ромов и выразили возмущение, а представитель ромских организаций заявил, что ромы не будут "мстить" за произошедшее.

На данный момент известно, что восьмерых подозреваемых в нападении на поселение ромов под Львовом суд арестовал на два месяца без права на залог, а организатору нападения на лагерь ромов сообщили о подозрении в убийстве.

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