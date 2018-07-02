42-річний Максим Галкін часто тішить підписниківів свого Instagram фото і відео з дітьми і дружиною. Артист встигає приділяти час чотирирічним близнюкам, Гаррі і Лізі, і брати судьба в декількох телевізійних проектах.







Зараз Максим, 69-річна Алла Пугачова і їхні діти, чотирирічні двійнята Гаррі і Ліза, відпочивають в Греції. З ними на відпочинок вирушили і 47-річна Крістіна Орбакайте з шестирічною донькою Клавдією.



Гуморист поділився в Insragram відео, на якому сімейство відправляється на день народження до друзів.



Допис, поширений Максим Галкин (@maxgalkinru) 28 Чер 2018 р. о 2:10 PDT



Нагадаємо, що Алла Пугачова і Максим Галкін одружилися в 2011 році. У 2013 році сурогатна мати народила подружжю двійнят Гаррі і Лізу.



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