|Розквітла Алла Пугачова похизувалась відпочинком з дітьми (ФОТО)
|02.07.2018 06:17
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Зараз Максим, 69-річна Алла Пугачова і їхні діти, чотирирічні двійнята Гаррі і Ліза, відпочивають в Греції. З ними на відпочинок вирушили і 47-річна Крістіна Орбакайте з шестирічною донькою Клавдією.
Гуморист поділився в Insragram відео, на якому сімейство відправляється на день народження до друзів.
Нагадаємо, що Алла Пугачова і Максим Галкін одружилися в 2011 році. У 2013 році сурогатна мати народила подружжю двійнят Гаррі і Лізу.
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