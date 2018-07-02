На сегодня официальный курс гривны установлен на уровне 26.32 грн/долл., передает со ссылкой на сайт Национального банка Украины.

Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 2 июля установлены на таком уровне:

26.327494 грн за доллар;

30.582017 грн за евро;

0.417000 грн за российский рубль;

34.684106 грн за фунт стерлингов.

По сравнению с 1 июля курс всех валют (кроме рубля, курс которого снизился) — вырос.

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