|Сервис Google Maps подписан Крымский мост на русском и украинском языках
|02.07.2018 06:35
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Сервис Google Maps подписал на карте Крымский мост
на украинском языке.
На карте видно, что со стороны Тамани мост подписан на русском, а ближе к самому Крыму появляется надпись "Кримський Мiст".
Сам мост, соединивший полуостров с материковой частью России, появился на картах Google с двухдневным опозданием. При этом построить путь от Тамани до Керчи через мост сервис Google Maps не дает, предлагая воспользоваться паромной переправой.
В середине июня инфоцентр "Крымский мост" сообщил, что по мосту уже проехало свыше 500 тысяч автомобилей.
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