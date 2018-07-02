Сервис Google Maps подписал на карте Крымский мост на украинском языке.





На карте видно, что со стороны Тамани мост подписан на русском, а ближе к самому Крыму появляется надпись "Кримський Мiст".

Сам мост, соединивший полуостров с материковой частью России, появился на картах Google с двухдневным опозданием. При этом построить путь от Тамани до Керчи через мост сервис Google Maps не дает, предлагая воспользоваться паромной переправой.

В середине июня инфоцентр "Крымский мост" сообщил, что по мосту уже проехало свыше 500 тысяч автомобилей.







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