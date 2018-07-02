Джон Болтон в ходе встречи с президентом России поднял вопрос российского вмешательства в президентские выборы 2016 года и о российской аннексии Крыма.

«Вопрос о вмешательстве в выборы был одной из тем, которые мы обсуждали», – заявил советник президента по национальной безопасности на канале CBS.

Как пояснил Джон Болтон, он поднял вопрос как о выборах 2016 года, так и о действиях России в связи с предстоящими выборами в Конгресс.

По словам Болтона, Путин заявил, что никакого вмешательства со стороны российского государства в 2016 году не было.

Советник президента по национальной безопасности сообщил также, что обсуждал с Путиным и вопрос о российской аннексии Крыма.

«Президент Путин совершенно ясно выразил мне свою позицию, и мой ответ состоял в том, что мы согласимся друг с другом в том, что по Украине мы друг с другом не согласны», – сказал Болтон.

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