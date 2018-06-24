ФСБ России внедряет свою агентуру в ряды Нацгвардии Украины из
числа русских националистов.Об этом рассказал руководитель
националистического объединения "Русские" Дмитрий Демушкин в эфире
телеканала "Дождь".Демушкин прокомментировал причину преследования
его соратника Александра Поткина, посаженного под домашний арест в
Москве по делу беглого казахского олигарха, владельца БТА-Банка
Мухтара Аблязова.По словам Демушкина, ему и Поткину "предлагали
несколько проектов в Украине, на которые мы не могли согласиться -
формировать батальоны, и отправлять их в Украину"."Мы должны были
отправлять добровольцев в Нацгвардию Украины - одни и те же люди
собирали батальоны для "Новороссии" и для Нацгвардии", уточнил
Демушкин.И он и Поткин "категорически отказались от этого"."Мы
знали, к чему это приведет", - рассказал националист.Демушкин
отметил, что отправлять добровольцев в Украину ему предлагали
высокпоставленные сотрудники спецслужб России."Я не буду называть
фамилии - это высокопоставленные сотрудники, которые хотели через
эти батальоны внедрять свою агентуру, и чтобы мы собирали
(добровольцев - ред.). И потом мы бы, как сборщики наемников сели
все, и русские националисты были бы дискредитированы", - сказал
Демушкин.Демушкин заявляет, что лучше будет сидеть в тюрьме, чем
воевать в Украине."Они 8 часов пытались меня убедить, что это надо
делать, и не убедили", - сказал он.
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