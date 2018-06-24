ФСБ России внедряет свою агентуру в ряды Нацгвардии Украины из числа русских националистов.Об этом рассказал руководитель националистического объединения "Русские" Дмитрий Демушкин в эфире телеканала "Дождь".Демушкин прокомментировал причину преследования его соратника Александра Поткина, посаженного под домашний арест в Москве по делу беглого казахского олигарха, владельца БТА-Банка Мухтара Аблязова.По словам Демушкина, ему и Поткину "предлагали несколько проектов в Украине, на которые мы не могли согласиться - формировать батальоны, и отправлять их в Украину"."Мы должны были отправлять добровольцев в Нацгвардию Украины - одни и те же люди собирали батальоны для "Новороссии" и для Нацгвардии", уточнил Демушкин.И он и Поткин "категорически отказались от этого"."Мы знали, к чему это приведет", - рассказал националист.Демушкин отметил, что отправлять добровольцев в Украину ему предлагали высокпоставленные сотрудники спецслужб России."Я не буду называть фамилии - это высокопоставленные сотрудники, которые хотели через эти батальоны внедрять свою агентуру, и чтобы мы собирали (добровольцев - ред.). И потом мы бы, как сборщики наемников сели все, и русские националисты были бы дискредитированы", - сказал Демушкин.Демушкин заявляет, что лучше будет сидеть в тюрьме, чем воевать в Украине."Они 8 часов пытались меня убедить, что это надо делать, и не убедили", - сказал он. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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