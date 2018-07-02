|Як дві краплі: Катя Осадча показала старшого сина (ФОТО)
|02.07.2018 06:49
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Нещодавно зіркова мама Катя Осадча відвідала місто Львів, де встигла попрацювати і провести час зі своїм 15-річним сином Іллею. Зворушливими спільними фото телеведуча поділилася в своїх Instagram-сторіз.
Користувачі мережі відзначили, що старший син телеведучої помітно підріс і став дуже схожим на свою зоряну маму. А що думаєш ти?
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