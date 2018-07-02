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Як дві краплі: Катя Осадча показала старшого сина (ФОТО)
02.07.2018 06:49
У мікроблозі телеведучої час від часу можна побачити фото молодшого сина, а ось знімки старшого з'являються не так часто. Вочевидь, Катя вирішила змінити ситуацію.

Нещодавно зіркова мама Катя Осадча відвідала місто Львів, де встигла попрацювати і провести час зі своїм 15-річним сином Іллею. Зворушливими спільними фото телеведуча поділилася в своїх Instagram-сторіз.

Користувачі мережі відзначили, що старший син телеведучої помітно підріс і став дуже схожим на свою зоряну маму. А що думаєш ти?

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