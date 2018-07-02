Советник Белого дома по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп обсудит с президентом России Владимиром Путиным вмешательство Москвы в президентские выборы США 2016 года. Об этом сообщает Reuters.

"Вопрос, связанный с выборами, был одним из тех, которые мы обсуждали", - заявил Болтон.

Он добавил, что имел в виду как выборы в 2016 году, так и российскую деятельность на предстоящих выборах в Конгресс.

На встрече с Болтоном Путин отрицал вмешательство России в выборы.

"Я думаю, это то, что нас беспокоит. Вот почему президент собирается поговорить с Путиным об этом снова", - заявил Болтон.

Последние выступления Трампа и Помпео уже почти не оставляют сомнений в том, что Трамп готов признать Крым российским. Об этом заявил политический аналитик Андрей Головачев.

"В это трудно поверить, но последние выступления Трампа и Помпео уже почти не оставляют сомнений, что они готовят общественное мнение к тому ,что Белый Дом признает права России на Крым и частично оправдает аннексию полуострова. Но какую уступку Трамп потребует от Путина взамен? Думаю, что за такой "щедрый подарок" от Трампа, который просто обезоружит Украину, Путину, как минимум, придется отказаться от Северного потока-2. Но одного этого, пожалуй, будет недостаточно. Надо будет также подвигаться и в вопросах Ирана, Сирии и Донбасса. Если это произойдет, - а все указывает на то, что это реально может произойти, - то мир после этого будет жить уже в совершенно другой реальности и кто это не поймет, в конце концов, окажется в дураках. Подождем еще пару недель и мы узнаем нашу судьбу." - Заявил Андрей Головачев.

Президент США Дональд Трамп на планируемой встрече с главой российского государства Владимиром Путиным рассчитывает понять позицию Москвы и разъяснить подход Вашингтона.

Об этом в воскресенье заявил помощник американского лидера по национальной безопасности Джон Болтон в эфире телеканала Fox News.

По его словам, Трамп "хочет понять российскую позицию и, что, вероятно, более важно, он хочет, чтобы Владимир Путин понял нашу [американскую] позицию".

"Если из этого последуют прорывные решения - отлично, - констатировал он. - Однако, честно говоря, ключевой момент в том, что спустя примерно полтора года после начала работы администрации эта встреча пройдет".

Болтон добавил, что Трамп не пытается пойти на уступки Москве во внешнеполитических вопросах перед встречей с Путиным.

Его попросили прокомментировать сообщения СМИ о том, что Пентагон якобы изучаетвозможность вывода американских сил из Германии, а Трамп будто бы заявиллидерам Группы семи на саммите в Канаде, что считает Крым российским, поскольку там говорят на русском языке. Журналист в связи с этим спросил, не пытается ли Трамп пойти на уступки Путину. "Нет, не думаю, что это так", - ответил Болтон.

Комментируя упомянутые публикации, помощник президента США отметил, что "что-то из этого правда, что-то ложь, что-то частично правда". Говоря непосредственно о якобы сделанных Трампом в Канаде заявлениях о принадлежности Крыма, Болтон констатировал: "Я не слышал, чтобы он это говорил, я не видел этого в записях, на таких встречах много чего бывает".

"Многое из этого может быть преувеличенным", - добавил он. Болтон также подтвердил, что Трамп поддерживает возвращение РФ в Группу семи и восстановление формата "восьмерки".

По мнению Болтона, Трамп может достичь с Путиным договоренностей, которые будут включать вывод иранских войск с территории Сирии. "Посмотрим, что произойдет, когда они оба встретятся. Есть возможности для проведения более масштабных переговоров по оказанию помощи в выводе иранских войск из Сирии и возвращению их обратно в Иран. Это станет значительным шагом вперед", - отметил он.

Болтон допустил "возможность достижения договоренностей с Россией" в этом вопросе. По его словам, сирийский президент Башар Асад не является "стратегической проблемой".

"Я думаю, что Иран - стратегическая проблема. Это не просто их продолжающаяся программа по разработке ядерного оружия, это их серьезная поддержка международного терроризма", - подчеркнул помощник президента, добавив, что Трамп намерен обсудить с Путиным и ситуацию вокруг Исламской Республики, в том числе и выход США из иранской ядерной сделки. По его мнению, РФ может стать партнером в этом деле. "Россия всегда говорила нам, что хочет сотрудничать по вопросу борьбы с международным терроризмом", - подчеркнул Болтон.

Он добавил, что при прошлых администрациях Москва и Вашингтон объединяли усилия против "Ирана, который является крупнейшим спонсором международного терроризма во всем мире".

Болтон после встречи с главой российского государства в целом полагает, что имеются сферы, в которых Москва и Вашингтон могут добиться совместного прогресса. Он отметил, что президент РФ на встрече с ним "был очень добр и прошел по всему списку вопросов, которые входят в его повестку дня". По некоторым из этих вопросов, по словам помощника Трампа, позиции США и РФ "очень сильно расходятся".

"По другим, вероятно, есть возможность для какого-то прогресса", - добавил Болтон.

Он высказался за то, чтобы Трамп и Путин на планируемом саммите "обсудили эти вопросы и посмотрели, где может быть прогресс". "Или же мы узнаем, что такой возможности нет", - добавил он.

Болтон заявил, что на состоявшейся встрече Путин также сказал ему через переводчика, что "со стороны российского государства не было вмешательства в выборы 2016 года".

"Думаю, вопросы остаются, полагаю, президент [Трамп] захочет поговорить об этом и сказать, что мы не хотим вмешательства в выборы 2018 года", - сообщил Болтон.

Встреча Трампа и Путина пройдет 16 июля в Хельсинки, сообщила в четверг пресс-служба Кремля. По словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, лидеры двух стран обсудят ряд очень непростых вопросов, в том числе будет комплексно обсуждаться тема Сирии.

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