|Трамп на встрече с Путиным попытается обменять признание Крыма на "Северный поток-2"
|02.07.2018 06:51
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Советник Белого дома по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп обсудит с президентом России Владимиром Путиным вмешательство Москвы в президентские выборы США 2016 года. Об этом сообщает Reuters.
Он добавил, что имел в виду как выборы в 2016 году, так и российскую деятельность на предстоящих выборах в Конгресс.
На встрече с Болтоном Путин отрицал вмешательство России в выборы.
Последние выступления Трампа и Помпео уже почти не оставляют сомнений в том, что Трамп готов признать Крым российским. Об этом заявил политический аналитик Андрей Головачев.
Президент США Дональд Трамп на планируемой встрече с главой российского государства Владимиром Путиным рассчитывает понять позицию Москвы и разъяснить подход Вашингтона.
Об этом в воскресенье заявил помощник американского лидера по национальной безопасности Джон Болтон в эфире телеканала Fox News.
По его словам, Трамп "хочет понять российскую позицию и, что, вероятно, более важно, он хочет, чтобы Владимир Путин понял нашу [американскую] позицию".
Болтон добавил, что Трамп не пытается пойти на уступки Москве во внешнеполитических вопросах перед встречей с Путиным.
Его попросили прокомментировать сообщения СМИ о том, что Пентагон якобы изучаетвозможность вывода американских сил из Германии, а Трамп будто бы заявиллидерам Группы семи на саммите в Канаде, что считает Крым российским, поскольку там говорят на русском языке. Журналист в связи с этим спросил, не пытается ли Трамп пойти на уступки Путину. "Нет, не думаю, что это так", - ответил Болтон.
Комментируя упомянутые публикации, помощник президента США отметил, что "что-то из этого правда, что-то ложь, что-то частично правда". Говоря непосредственно о якобы сделанных Трампом в Канаде заявлениях о принадлежности Крыма, Болтон констатировал: "Я не слышал, чтобы он это говорил, я не видел этого в записях, на таких встречах много чего бывает".
По мнению Болтона, Трамп может достичь с Путиным договоренностей, которые будут включать вывод иранских войск с территории Сирии. "Посмотрим, что произойдет, когда они оба встретятся. Есть возможности для проведения более масштабных переговоров по оказанию помощи в выводе иранских войск из Сирии и возвращению их обратно в Иран. Это станет значительным шагом вперед", - отметил он.
Болтон допустил "возможность достижения договоренностей с Россией" в этом вопросе. По его словам, сирийский президент Башар Асад не является "стратегической проблемой".
Он добавил, что при прошлых администрациях Москва и Вашингтон объединяли усилия против "Ирана, который является крупнейшим спонсором международного терроризма во всем мире".
Болтон после встречи с главой российского государства в целом полагает, что имеются сферы, в которых Москва и Вашингтон могут добиться совместного прогресса. Он отметил, что президент РФ на встрече с ним "был очень добр и прошел по всему списку вопросов, которые входят в его повестку дня". По некоторым из этих вопросов, по словам помощника Трампа, позиции США и РФ "очень сильно расходятся".
Он высказался за то, чтобы Трамп и Путин на планируемом саммите "обсудили эти вопросы и посмотрели, где может быть прогресс". "Или же мы узнаем, что такой возможности нет", - добавил он.
Болтон заявил, что на состоявшейся встрече Путин также сказал ему через переводчика, что "со стороны российского государства не было вмешательства в выборы 2016 года".
Встреча Трампа и Путина пройдет 16 июля в Хельсинки, сообщила в четверг пресс-служба Кремля. По словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, лидеры двух стран обсудят ряд очень непростых вопросов, в том числе будет комплексно обсуждаться тема Сирии.