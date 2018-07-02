Украинец Говоров установил новый мировой рекорд на дистанции 50 метров баттерфляем. Видео
02.07.2018 06:59
1 июля на соревнованиях в Риме украинский пловец Андрей Говоров
установил новый мировой рекорд на дистанции 50 метров баттерфляем.
Об этом сообщает XSport. Говоров преодолел дистанцию за 22,27
секунды, что на 0,16 секунды быстрее предыдущего рекордного
результата: в 2009 году испанец Рафаэль Муньосу финишировал с
временем 22.43 секунды. Дистанция 50 метров баттерфляем не входит в
олимпийскую программу. | Говоров установил новый мировой
рекорд Фото: ЕРА видео Видео:
ALESSANDRO XELLA / YouTube