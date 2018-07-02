Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон рассказал, что Вашингтон разработал план ядерного разоружения КНДР.

В эфире телеканала CBS Болтон отметил, что согласно этому плану Пхеньян в течение года должен отказаться от только оружия массового уничтожения и программ разработки баллистических ракет, сообщает Reuters.

«Если они уже приняли стратегическое решение и готовы к сотрудничеству, мы можем продвигаться очень быстро», – отметил советник Трампа.

По его словам, госсекретарь США Майк Помпео в ближайшее время должен обсудить этот план с представителями КНДР.

Напомним, 12 июня в Сингапуре состоялась первая в истории встреча лидеров США и КНДР.

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