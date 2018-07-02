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Джон Малкович: Украина остается белым пятном, как будто ее кто-то стер из карты
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02.07.2018 07:15
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Американский актер Джон Малкович заявил, что в Голливуде с ним не
хотят говорить об Украине и войне в ней. Малкович не знает, сколько
людей в Голливуде в курсе о войне в Украине Фото: ЕРА "На
протяжении этих лет Украина остается белым пятном, как будто ее
кто-то стер из карты. В мозгах голливудского сообщества - Трамп и
российский сговор. В этом году я дважды пытался говорить с ними об
Украине. Никто не хочет об этом говорить. Я даже не знаю, какой
процент неравнодушных в Голливуде знает, что произошло здесь
2014-го года и что происходит сейчас. Но я не голливудский актер. Я
не такой, как они", – подчеркнул Малкович.Он добавил, что очень
надеется на информационный прорыв в отношении украинских
событий."Честно говоря, сомневаюсь. Это не только ваша проблема,
это системная проблема нашей реальности. Потому что миллиард – да
где там! – даже два миллиарда людей имеют не только доступ к
информации, но и возможность самим загружать в сеть, в сознание
общества, разную информацию. И это преимущественно недостоверная
информация. Результат – за два месяца в Голливуде со мной никто не
говорил о войне в Украине.", – отметил актер.Малкович сказал, что
поддержал бы кинопроект в о войне в Украине, но подчеркнул,
что это непростое дело.1 июля Малкович выступил в Киеве на
Софийской площади в рамках большого концерта.
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