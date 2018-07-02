Глава МВД Германии и председатель баварского Христианско-социального союза (ХСС) Хорст Зеехофер намерен покинуть занимаемые должности.

Отмечается, что Зеехофер рассказал о своих планах на закрытом заседании ХСС. Официально заявление об отставке пока не подано.

Глава полиции выступает за более жесткую иммиграционную политику. Он заявил, что не может перейти к обычной повестке дня, не предпринимая никаких действий в ситуации с мигрантами. По информации агентства, в партии пытаются отговорить Зеехофера покидать пост.

Ранее глава МВД заявлял, что устал договариваться с канцлером Ангелой Меркель, с которой он расходится во взглядах на проблему нелегальной миграции.

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