Украинцам неловко признать, что украинский расизм – это другая, уродливая сторона пасcионарности общества, а если быть точнее – той ее части, которая мнит себя выразителем мнения и воли всей страны, считает народный депутат от Блока Петра Порошенко Мустафа Найем. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Найем: Украинское общество в первую очередь должно признать, что расизм в Украине существует Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com Он считает, что украинское общество в первую очередь должно признать, что расизм в Украине существует."Признав это явление, его нужно правильно квалифицировать. Открыто этому противостоять – на улицах, в общественной дискуссии, в отделениях милиции и в судах. Долгое время, вместо того чтобы искоренять эту проблему, правоохранители списывали ксенофобию и расизм на ксенофобию или шалости неосознанной молодежи", – сказал Найем.Политик подчеркнул, что много дел полиция квалифицировала просто, как хулиганство или в единичных случаях как особо тяжкие преступления."Делалось так по разным причинам: сложно доказать, дело некрасиво выглядит, портит статистику или имидж страны. В результате судили не расистов, не тех, кто инфицирован мифической идеей чистоты нации, а “хулиганов” и “малолетних дебоширов”, которые, оказавшись на воле, продолжали продуцировать ксенофобию с еще большим рвением, поскольку главное их преступление система предпочла не заметить", – сказал Найем.Он считает, что это проблема не только правоохранителей или власти – это общая проблема только общества."Мы не любим уродливую сторону своего отражения, предпочитаем отворачиваться от неприятных фактов. Нам неловко признать, что украинский расизм – это другая, уродливая сторона пасcионарности нашего общества. А если быть точнее – той ее части, которая мнит себя выразителем мнения и воли всей страны", – заявил Найем. Политик выразил надежду, что расследование погромов во Львове, которое произошло 23 июня, станет показательным."Надеюсь, что мы не просто услышим от правоохранительных органов уклончивые заявления о “радикальных группах и настроениях”, а получим итоги реального расследования деятельности и организации группировок, призывающих к насилию по расовому или этническому признаку", – подчеркнул Найем. https://www.facebook.com/Mustafanayyem/videos/10212901717283749/ 23 июня участники неонацистской группировки "Трезвая и злая молодежь" атаковали лагерь ромов на окраине Львова. От ножевых ранений погиб 24-летний мужчина, еще четыре человека, между которых 10-летний ребенок, получили телесные повреждения. Все жертвы – ромы из Закарпатья.Изначально правоохранители сообщили, что задержали девять львовских школьников и 20-летнего организатора нападения. Им сообщили о подозрении. Действия части задержанных квалифицировали по п. 12 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору). Санкция статьи – лишение свободы на срок до 15 лет или пожизненное заключение.25 июня двух злоумышленников арестовали на 60 дней без права залога.Нападение осудили в ООН, Парламентской ассамблее Совета Европы и посольстве США в Украине. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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