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Джон Малкович: Украина остается белым пятном, как будто ее кто-то стер с карты
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02.07.2018 07:31
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Американский актер Джон Малкович заявил, что в Голливуде с ним не
хотят говорить об Украине и войне в ней. Этот материал можно
прочитать и на украинском языке Малкович не знает, сколько людей в
Голливуде в курсе о войне в Украине Фото: ЕРА "На протяжении этих
лет Украина остается белым пятном, как будто ее кто-то стер с
карты. В мозгах голливудского сообщества – Трамп и российский
сговор. В этом году я дважды пытался говорить с ними об Украине.
Никто не хочет об этом говорить. Я даже не знаю, какой процент
неравнодушных в Голливуде знает, что произошло здесь в 2014 году и
что происходит сейчас. Но я не голливудский актер. Я не такой, как
они", – подчеркнул Малкович.Он добавил, что очень
надеется на информационный прорыв в отношении украинских
событий."Честно говоря, сомневаюсь. Это не только ваша проблема,
это системная проблема нашей реальности. Потому что миллиард –
да где там! – даже два миллиарда людей имеют не только доступ
к информации, но и возможность самим загружать в сеть, в сознание
общества, разную информацию. И это преимущественно недостоверная
информация. Результат – за два месяца в Голливуде со мной
никто не говорил о войне в Украине", – отметил актер.Малкович
сказал, что поддержал бы кинопроект о войне в Украине, но
подчеркнул, что это непростое дело.1 июля Малкович выступил в
Киеве на Софийской площади в рамках большого концерта.
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