Американский актер Джон Малкович заявил, что в Голливуде с ним не хотят говорить об Украине и войне в ней. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Малкович не знает, сколько людей в Голливуде в курсе о войне в Украине Фото: ЕРА "На протяжении этих лет Украина остается белым пятном, как будто ее кто-то стер с карты. В мозгах голливудского сообщества – Трамп и российский сговор. В этом году я дважды пытался говорить с ними об Украине. Никто не хочет об этом говорить. Я даже не знаю, какой процент неравнодушных в Голливуде знает, что произошло здесь в 2014 году и что происходит сейчас. Но я не голливудский актер. Я не такой, как они", – подчеркнул Малкович.Он добавил, что очень надеется на информационный прорыв в отношении украинских событий."Честно говоря, сомневаюсь. Это не только ваша проблема, это системная проблема нашей реальности. Потому что миллиард – да где там! – даже два миллиарда людей имеют не только доступ к информации, но и возможность самим загружать в сеть, в сознание общества, разную информацию. И это преимущественно недостоверная информация. Результат – за два месяца в Голливуде со мной никто не говорил о войне в Украине", – отметил актер.Малкович сказал, что поддержал бы кинопроект о войне в Украине, но подчеркнул, что это непростое дело.1 июля Малкович выступил в Киеве на Софийской площади в рамках большого концерта. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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