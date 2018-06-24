|Анфиса Чехова каждый год проверяет грудь
|24.06.2018 17:56
|
Накануне Анфиса Чехова в своем блоге сообщила, что собирается посетить мамолога. Девушка поделилась, что каждый год идет к специалисту и проверяет свою грудь.
Кроме того Чехова призвала всех девушек и женщин обязательно следить за своим здоровьем и посещать мамологов, даже без всякой на то причины. Кстати, звезда отметила, что в этом году обязательно проследит за тем что бы грудь диагностировала и ее мама, поскольку рак груди чаще встречается у женщин пожилого возраста.
К тому же, телезвезда предложила своим подписчицам взять пример с нее и сделать тоже
Поделитесь статьей с друзьями