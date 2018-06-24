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Анфиса Чехова каждый год проверяет грудь
24.06.2018 17:56
Анфиса Чехова каждый год проверяет грудь
zagruzhenoНакануне Анфиса Чехова в своем блоге сообщила, что собирается посетить мамолога. Девушка поделилась, что каждый год идет к специалисту и проверяет свою грудь.

Кроме того Чехова призвала всех девушек и женщин обязательно следить за своим здоровьем и посещать мамологов, даже без всякой на то причины. Кстати, звезда отметила, что в этом году обязательно проследит за тем что бы грудь диагностировала и ее мама, поскольку рак груди чаще встречается у женщин пожилого возраста.

К тому же, телезвезда предложила своим подписчицам взять пример с нее и сделать тоже

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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