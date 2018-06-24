Кроме того Чехова призвала всех девушек и женщин обязательно следить за своим здоровьем и посещать мамологов, даже без всякой на то причины. Кстати, звезда отметила, что в этом году обязательно проследит за тем что бы грудь диагностировала и ее мама, поскольку рак груди чаще встречается у женщин пожилого возраста.

К тому же, телезвезда предложила своим подписчицам взять пример с нее и сделать тоже

Сводка.нет - Новости Украины и Мира