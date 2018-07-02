Первым новичком этим летом в составе донецкого “Олимпика” известный болельщикам команды защитник Дмитрий Гришко, сообщает со ссылкой сайт дончан.

Опытный защитник подписал договор по схеме “1+1”. Экс-капитан “Олимпика” провел в составе “Олимпика” шесть сезонов, сыграл 149 матчей и забил восемь голов. Также он помог “Олимпику” выйти в элитный дивизион и завоевать право участвовать в Лиге Европы.

Примечательно, что летом прошлого года 32-летний футболист решил сменить обстановку и перебрался в Хабаровский “СКА”, где провел 18 матчей.

Кроме того, “Олимпик” потерпел еще одной кадровой потери — защитник Сергей Кулинич оставил донецкую команду. Клуб и 23-летний футболист пополнил ряды “олимпийцев” в феврале этого года. За это время он принял участие в десяти матчах Премьер-лиги, голов не забивал.

Напомним, что ранее “Олимпик” покинули семь игроков.

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