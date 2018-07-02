|Мы не любим уродливую сторону своего отражения. Найем рассказал про расизм по-украински
|02.07.2018 07:38
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В Украине есть проявления расизма и они носят системный характер такое мнения выразил народный депутат от Блока Петра Порошенко Мустафа Найем. Соответствующее видео политик опубликовал в Facebook.
Он считает, что украинское общество, в первую очередь, должно признать, что расизм в Украине существует.
Политик подчеркнул, что много дел полиция квалифицировала просто, как хулиганство или, в единичных случаях, как особо тяжкие преступления.
Он считает, что это проблема не только правоохранителей или власти – это общая проблема только общества.
Политик выразил надежду, что расследование погромов во Львове, которое произошло 23 июня, станет показательным.
23 июня участники неонацистской группировки "Трезвая и злая молодежь" атаковали лагерь ромов на окраине Львова.
От ножевых ранений погиб 24-летний мужчина, еще четыре человека, между которых 10-летний ребенок, получили телесные повреждения. Все жертвы – ромы из Закарпатья. Изначально правоохранители сообщили, что задержали девять львовских школьников и 20-летнего организатора нападения. Им сообщили о подозрении.
Действия части задержанных квалифицировали по п. 12 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору).
Санкция статьи – лишение свободы на срок до 15 лет или пожизненное заключение. 25 июня двух злоумышленников арестовали на 60 дней без права залога.
Нападение осудили в ООН, Парламентской ассамблее Совета Европы и посольстве США в Украине.
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