|Нефть Brent торгуется выше 78 долл. за баррель
|02.07.2018 07:42
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Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в сентябре в понедельник утром снизились в цене до 78,25 доллара за баррель, передает со ссылкой на данные Bloomberg.
По данным издания, по состоянию на 8:30 стоимость фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 1,24%.
При этом августовские фьючерсы на нефть марки WTI упали в цене до 73,44 доллара за баррель, потеряв 0,96%.
Напомним, МВФ спрогнозировал рост цен на нефть в 2018 году.
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