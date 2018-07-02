Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в сентябре в понедельник утром снизились в цене до 78,25 доллара за баррель, передает со ссылкой на данные Bloomberg.

По данным издания, по состоянию на 8:30 стоимость фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 1,24%.

При этом августовские фьючерсы на нефть марки WTI упали в цене до 73,44 доллара за баррель, потеряв 0,96%.

Напомним, МВФ спрогнозировал рост цен на нефть в 2018 году.

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