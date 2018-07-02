За прошедшие сутки, 1 июля, ситуация в районе проведения операции Объединенных сил оставалась контролируемой. Боевики, пренебрегая решением Трехсторонней контактной группы по установлению так называемого “хлебного перемирия”, проявляли невысокую активность практически по всей линии соприкосновения. Враг вел огонь с применением преимущественно гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия и на отдельных участках использовал запрещенную минского договоренностями оружия. Об этом сообщает со ссылкой на пресс-центр Операции объединенных сил.

“На Луганском направлении неспокойно было в районе населенных пунктов Счастье, Новоалександровка, Крымское, где враг применял гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. А наших защитников Троицкого боевики провоцировали выстрелами из 82-мм миномета. За прошедшие сутки соперник также открывал огонь в районе Светлодарской дуги. Там наши позиции обстреливались из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия”, — указано в сообщении.

Также в пресс-центре добавили, что: “На Горловском направлении российские наемники развернули боевые действия в районе населенного пункта Луганское, где открывали огонь по нашим позициям из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Враг обстрелял из минометов калибром 120 мм защитников Зайцевого, а по позициям в районе Гладосового отработала БМП. На Донецком направлении на протяжении прошлых суток было тихо”.

“Неспокойно было на Мариупольском направлении в районе населенных пунктов Водяное, Гнутово и Широкино. Огнем из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия враг пытался заставить наших защитников открыть огонь. Потерь между наших военнослужащих нет”, - сообщили военные.

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