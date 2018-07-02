В результате ДТП в танзанийском городе Мбея с участием грузовика и трех микроавтобусов пострадали 45 человек. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Жертвами ДТП стали 20 человек Фото: ЕРА (архив) В результате инцидента в городе Мбея пострадали 45 человек.По данным агентства, грузовик с прицепом на полной скорости врезался сзади в микроавтобус и столкнул его в канаву. Затем грузовой автомобиль задел еще два микроавтобуса и упал в речной канал.В полиции заявили, что водитель грузовика скрылся с места аварии, его разыскивают, пишет Daily News. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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