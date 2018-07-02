В результате ДТП в танзанийском городе Мбея с участием грузовика и
трех микроавтобусов пострадали 45 человек. Этот материал можно
прочитать и на украинском языке Жертвами ДТП стали 20 человек Фото:
ЕРА (архив) В результате инцидента в городе Мбея пострадали 45
человек.По данным агентства, грузовик с прицепом на полной скорости
врезался сзади в микроавтобус и столкнул его в канаву. Затем
грузовой автомобиль задел еще два микроавтобуса и упал в речной
канал.В полиции заявили, что водитель грузовика скрылся с места
аварии, его разыскивают, пишет Daily News.
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