Из-за непогоды в Украине остаются обесточенными 42 населенных пункта в двух областях. Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС, передает

"В результате осложнения погодных условий (дождь, порывы ветра) в результате срабатывания системы защиты линий электропередач остаются обесточенными 42 населенных пункта в двух областях, а именно Днепропетровская - 38 н.п. и Луганская - 4 н.п.", - говорится в сообщении.

Кроме того, в результате интенсивных осадков и порывов ветра были зафиксированы случаи подтопления и повреждения объектов жилищной сферы.

Во Львовской области остаются подтопленными три приусадебные участки и три подвала жилых домов в с.Заречное Стрыйского района. Отмечается, что только в четырех районах области было подтоплено 60 приусадебных участков, 25 жилых домов и 9 подвалов жилых домов. А также повреждены две дороги местного значения.

Проводятся работы по восстановлению электроснабжения, откачке воды и ликвидации последствий непогоды. Погодные условия стабилизировались.

Как сообщал в понедельник 2 июля ожидается преимущественно сухая и теплая погода. Осадки в виде дождя ожидаются на Западе, Севере и центральных регионах страны.

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