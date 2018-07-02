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Задержка рейсов в Жулянах. Более 170 пассажиров поселили в отель
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02.07.2018 08:01
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Из 450 пассажиров задержанных в аэропорту Жуляны рейсов на
расселение согласилось только 177 человек, прибывших в Киев из
других городов. Около 300 пассажиров от расселения отказались,
рассказали в авиакомпании Bravo Airways. Этот материал можно
прочитать и на украинском языке Вчера 23.32 | комментариев: Из-за
конфликта с туроператором Oasis Travel в киевском аэропорту имени
Сикорского отменены рейсы авиакомпании Bravo Airways Фото: Аеропорт
Київ - Аэропорт Киев Жуляны / Facebook "Всего в отеле сегодня
расселено 177 пассажиров задержанных рейсов. То есть из 450
пассажиров задержанных рейсов на расселение согласилось только 177
человек. В частности, это пассажиры авиарейсов из Киева в Батуми,
Анталию, Даламан, Аликанте и Бодрум", – отметили представители
авиакомпании.По данным издания, в отель заселили пассажиров,
которые прибыли в Киев из других городов Украины. Около 300
пассажиров отказалось от расселения в гостинице.Пассажиры из Киева
жалуются, что не могут уехать домой из-за отсутствия точной
информации о времени вылета."Мы из Киева, и нам неудобно заселиться
в отеле. Также неудобно поехать домой. Ведь время вылета постоянно
меняется", – рассказала одна из пассажирок.Из-за конфликта с
туроператором Oasis Travel в киевском аэропорту имени Сикорского
отменены рейсы авиакомпании Bravo Airways. Туристы не могут улететь
в Египет, Грузию и Турцию.
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