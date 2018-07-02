|Стало известно, кто стал новым президентом Мексики
|02.07.2018 08:03
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На выборах президента Мексики большинство голосов собрал
кандидат от коалиции левых сил "Вместе сделаем историю" Андрес
Мануэль Лопес Обрадор, сообщает Корреспондент.
Как сообщал svodka.net, 24 июня в Турции началось голосование на досрочных президентских и парламентских выборах.
Позже председатель Высшей избирательной комиссии Турции заявил, что действующий президент страны Реджеп Тайип Эрдоган набрал абсолютное большинство голосов по итогам обработки 97,7% бюллетеней.
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