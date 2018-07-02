На выборах президента Мексики большинство голосов собрал кандидат от коалиции левых сил "Вместе сделаем историю" Андрес Мануэль Лопес Обрадор, сообщает Корреспондент .



По данным источника, Лопес Обрадор набрал от 53% до 59% голосов., в то же время его соперник Хосе Антонио Мид от правящей партии набирает от 19% до 25% голосов.



Мид уже признал поражение и пожелал успехов Лопесу Обрадору.



Стоит отметить, что новый президент Мексики вступит в должность в декабре этого года.

Как сообщал svodka.net, 24 июня в Турции началось голосование на досрочных президентских и парламентских выборах.

Позже председатель Высшей избирательной комиссии Турции заявил, что действующий президент страны Реджеп Тайип Эрдоган набрал абсолютное большинство голосов по итогам обработки 97,7% бюллетеней.

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