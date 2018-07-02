Немецкая Бундеслига обнародовала расписание матчей турнира на сезон-2018/2019, в котором выступают команды Украинской Евгения Коноплянки и Андрея Ярмоленко, информирует со ссылкой на сайт Бундеслиги.

Согласно календарю, Ярмоленко и его дортмундская “Боруссия” начнут новый чемпионат домашней встречей с “СБ Лейпциг”, а “Шальке” Коноплянки в первом туре сыграет на выезде против “Вольфсбурга”.

Оба поединка состоятся 25-го или 26 августа. Впрочем, официально новый сезон команды полузащитников сборной Украины начнут матчами за Кубок Германии.

Примечательно, что в первом круге в 14-м туре “Шальке” Коноплянки примет “Боруссию” Ярмоленко (в период с 7 по 9 декабря). А во втором уже “кобальтовые” в 31-м туре отправятся в гости к “шмелей” (26-29 апреля).

Как сообщалось ранее, “Боруссия” и “Шальке” будет проводить подготовку к новому сезону в Китае и США.

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