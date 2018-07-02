В полиции пока не усматривают гендерных или расовых мотивов убийства 30-летней женщины в Берегово Закарпатской области. Полиция открыла уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство) Фото: Патрульна поліція Сумської області / Facebook По информации издания, женщине после нападения удалось убежать, она добралась до дома одного из местных жителей, однако там от ранения скончалась. Ей было около 30 лет.Как рассказали местные ромы, женщину пытался убить кто-то "чужой", отмечает издание.В пресс-службе Главного управления Национальной полиции Закарпатской области сообщили, что правоохранители расследуют убийство. "1 июля на линию "102" поступило сообщение об обнаружении женщины в бессознательном состоянии на одной из улиц Берегово. Ее до приезда полиции забрали медики, однако спасти жизнь пациентке не удалось. На шее 30-летней жительницы Берегово обнаружены ранения. По данному факту полиция открыла уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины, то есть умышленное убийство... На данном этапе в ходе оперативно-розыскных мероприятий работники полиции не нашли мотивов убийства, связанных с гендерной, расовой или иной дискриминацией", – сказано в сообщении правоохранителей.23 июня участники неонацистской группировки "Трезвая и злая молодежь" атаковали лагерь ромов на окраине Львова. От ножевых ранений погиб 24-летний мужчина, еще четыре человека, между которых 10-летний ребенок, получили телесные повреждения. Все жертвы – ромы из Закарпатья.Изначально правоохранители сообщили, что задержали девять львовских школьников и 20-летнего организатора нападения. 25 июня двух злоумышленников арестовали на 60 дней без права залога.Нападение осудили в ООН, Парламентской ассамблее Совета Европы и посольстве США в Украине. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки берегово полиции области закарпатской убийство Теги: происшествия