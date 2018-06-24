Возле здания Верховной Рады в Киеве около 300 человек проводят акцию в поддержку традиционных семей и выступают против проведения ЛГБТ-маршей.

Об этом сообщает Интерфакс.

Митингующие выстроились по обе стороны автодороги по улице Грушевского, возле здания парламента на участке между пересечениями с улицей Липской и улицей Шелковичной.

Активисты держат плакаты и баннеры с надписями "Запретить пропаганду гомосексуализма", "Дети имеют право на маму и папу", "Папа, мама и ребенок - это здоровая Украина", "Марш равенства на крови - вот лицо ЛГБТ".

Также в руках у протестующих несколько государственных флагов, партийные флаги отсутствуют. Среди участников акции есть несколько молодых людей в футболках с надписью "Национальный корпус".

К митингующим подошел народный депутат из фракции "Народный фронт" Юрий Тимошенко, который высказался в поддержку их лозунгов.

Также участники акции раздают прохожим листовки, в которых выдвигают требования к президенту Украины, премьер-министру, председателю Верховной Рады, министру внутренних дел не помогать организации "Марша равенства" и провести расследование событий, которые имели место во время проведения последнего шествия в поддержку ЛГБТ.

Кроме того, в листовках содержится призыв "прекратить антисемейную и гендерную пропаганду в школах".

Также митингующие выступают против адаптации законодательства к европейским стандартам в сфере семейного и гражданского права, что предусмотрено

"Планом действий по реализации Национальной стратегии в сфере прав человека на период до 2020 года", который правительство утвердило в 2015 году.

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