Погода в июле 2018 года в Украине будет жаркой, но не без сюрпризов. Синоптики рассказали, чего ждать от второго летнего месяца, пишет со ссылкой на .

Июльская погода будет очень переменчивой, жара будет сменяться проливными дождями и бурями с градом. Свой прогноз на июль дали зарубежные и украинские метеорологи.

Европейские специалисты по погоде предупреждают о том, что июль и начало августа будет жарким, но также ожидаются многочисленные грозы. Американские синоптики, наблюдая из-за океана, пришли к выводу, что Восточная Европа будет находиться в зоне столкновения сухого горячего воздуха с влажным атмосферным фронтом. Именно это и станет причиной гроз, града, ураганов. На Западной Украине есть опасность возникновения половодья и штормового ветра.

Украинские метеорологи предсказывают, что погода в июле будет очень жаркой. Директор Укргидрометцентра Николай Кульбида подчеркнул, что средняя температура второй половины лета за последние 25 лет выросла на 2-2,5 градуса. Поэтому нас ждет достаточное количество дней, когда столбик термометра будет показывать температуру 30 градусов и выше. В южных и восточных областях Украины в июле иногда воздух будет прогреваться и до 35-40 градусов тепла.

Специалисты украинского Гидрометцентра считают, что количество осадков в июле будет не выше среднемесячной нормы. Даже наоборот, кое-где ожидается засуха, что может привести к опасности возникновения лесных пожаров.

В начале месяца температура воздуха будет находиться в коридоре +28…32 градусов, а в конце июля жара станет просто аномальной, а термометры покажут до 42 градусов жары.

Народный синоптик Леонид Горбань прогнозирует, что погода на июль 2018 будет дождливой. Циклоны пройдут четырьмя волнами, следовательно ливни можно ожидать в такие числа месяца: 3-5, 11-13, 19-22 и 25-27 июля.

Но погода готовит украинцам и другие сюрпризы, говорит Горбань. Температура воздуха тоже будет колебаться. В начале месяца ожидается похолодание. Затем с 8 июля начнется резкое повышение температуры, а с 11 по 21 июля наступит настоящая жара. С 23 июля опять начнется период прохладной погоды, а в конце месяца опять будет жарко, до 30 градусов выше нуля.

Погода в в июле тоже принесет дожди. А вот температура не будет зашкаливать. В начале месяца ожидается похолодание, как и в других областях Украины, 19-20 градусов днем, 10-12 ночью. Июль встретит киевлян сильными дождями. Вторая декада июля пройдет преимущественно с ясной погодой, а воздух прогреется до +27..29 градусов. С 24 числа опять пройдут грозы, но погода будет оставаться жаркой.

Июль считается самым жарким месяцем в году в северном полушарии. Природа цветет, поспевают ягоды, на лугах сенокос, на полях зреет хлеб. С погодой в июле связаны народные приметы.

Если гром гремит долго – к ненастной погоде, коротко – будет ясно.

Если июльским утром туман стоит над водой, можно ждать ясной погоды днем.

Если муравьи прячутся в муравейник, то будет дождь. А если еще и закупоривают все входы, то будет настоящий дождь.

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