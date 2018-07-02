Сегодня утром на четырех контрольных пунктах въезда-выезда в очередях застряли 185 автомобилей. Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ, передает

"В контрольных пунктах въезда-выезда, что на линии соприкосновения в районе проведения операции Объединенных сил, сегодня утром на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств: "Майорское" - 20/15; "Марьинка" - 15/55; "Новотроицкое" - 20/20; "Гнутово" - 20/20", - говорится в сообщении.

Всего за прошлые сутки через КПВВ последовало 34,7 тысячи человек и 5,1 тысячи транспортных средств: "Майорское" - 7375 человек и 960 транспортных средств; "Марьинка" - 8105 человек и 1695 транспортных средств; "Новотроицкое" - 7235 человек и 1580 транспортных средств; "Гнутово" - 3505 человек и 875 транспортных средств; "Станица Луганская" - 8515 человек.

Как сообщал иностранец пытался вывезти за границу старинные банкноты.

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