Джозеф Ф. Кафлин из Массачусетского технологического института утверждает, что женщины лучше подготовлены к жизни после среднего возраста, чем их сверстники-мужчины. То, что он хочет сказать всем женщинам за 50, опубликовал , пишет со ссылкой на .

Если вам за 50, вы - босс, и знаете это.

"Вы принимаете решения, где и как лечится, как контролировать расходы, как заботиться о детях и стариках. Вы можете начать новый бизнес и инициировать развод. У вас есть преимущество перед мужчинами - долголетие.

Другими словами, женщины за 50 знают все. Но понимает ли это мир? Пожилых женщин редко берут на работу или отмечают как хороших работников, но на самом деле они являются первопроходцами, за которыми должны наблюдать другие".

Это мнение Джозефа Ф. Кафлина, директора AgeLab в Массачусетском технологическом институте и автора новой книги «Экономика долголетия: разблокировка самого быстрорастущего, самого непонятного рынка в мире».

«Один из самых больших недооцененных источников инноваций и нового бизнеса - это женщины старше 50 лет с их новыми идеями и верностью своему делу», считает Джозеф Кафлин.

Почему будущее за женщинами в возрасте.

"Женщины всегда делают больше. У них сейчас больше знаний, чем в любое другое время в истории. Скорее только, они будут жить дольше.

Женщины - исследовательницы. Они гораздо чаще выходят в интернет не только для собственных изысканий, но и для своих детей, которые считают своих матерей среднего возраста лучшими друзьями.

Они главные попечители. Женщины заботятся не только о своих родителях, но и родителях своих близких. Иногда три или четыре поколения находятся под опекой одного матриарха.

Женщины - главные покупатели и спецы по хозяйственным вопросам. Они знают, какие продукты покупаются, какие счета оплачиваются, как функционирует дом. Это они улучшают и модернизируют жилища.

Большая часть покупок автомобилей напрямую выполняются женщинами. Это касается и автомобилей представительского класса. Благодаря этим факторам именно женщины лучше всех понимают, как создавать новые рабочие места и как жить лучше".

Женщины - ведущие в отношениях.

Кафлин: Разводы в категории 50-плюс, в основном происходят по инициативе женщин.

Мужчины реагируют на выход на пенсию даже радостно: для них это время, чтобы поиграть в гольф, отправиться в поездку, купить новую машину. И они часто хотят проводить время со своими женами.

Но женщин, похоже раздражает такое положение вещей. Они часто говорят: «Я не знаю, кто этот человек на моем диване, но я бы хотела, чтобы он просто ушел и устроился на работу. У меня есть рутина и свои дела, а он отвлекает меня своими вопросами, что делать дальше.

Мужчины должны понимать, что помимо работы нужно искать новые интересы и поддерживать некую романтику. Из-за своей бесконечной занятости они забыли, как это - быть интересными и привлекательными.

Пожилые женщины способны открыть свой бизнес.

Кафлин: Предпринимательство - это новое женское движение.

Когда вы молоды, вы легко вливаетесь в жизнь крупной корпорации и легко миритесь с бюрократией. Но когда вам за 50, вам уже не хочется прогибаться. К тому времени вы создали семью, управляете домом, у вас есть образование и знания, воля и смелость.

Пожилые женщины сами становятся двигателем инноваций, открывая консалтинговые компании, новые магазины и интернет-сайты.

Как подготовится к жизни в пожилом возрасте.

Кафлин: Экономьте деньги. Постарайтесь скопить как можно больше ресурсов.

"Если обратиться к опыту предыдущих поколений, то становится ясно, что социальные связи так же важны, как и финансовое благополучие. Поддерживайте эту сеть поддержки, состоящую не только из людей, которые могут что-то сделать для вас, но и из того, что дает вам смысл жизни и желание жить.

Спросите себя: что заставляет меня улыбаться каждый день? Могу ли я это себе позволить? Способность просто жить до 100 лет не так ценна, как умение жить качественно!"

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