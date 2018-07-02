Сборные России и Хорватии сыграют в четвертьфинале Чемпионата мира по футболу 7 июля в Сочи. По словам главного тренера команды Хорватии Златко Далича, матч предстоит сложный. Далич подчеркнул, что футболисты будут стараться не растерять осторожность Фото: ЕРА По его словам, футболистам предстоит сложный матч. Он добавил, что "сборная России прошла в следующий этап, придется играть со сложным, великим соперником".Далич подчеркнул, что футболисты будут стараться "не растерять осторожность".Он поздравил свою команду с выходом в четвертьфинал, отметив, что в матче с датчанами хорватские футболисты "были психологически настроены на победу".1 июля хорваты в Нижнем Новгороде в матче 1/8 финала одержали победу над датчанами в серии пенальти. В этот день в Москве состоялся матч 1/8 финала Чемпионата мира между Испанией и Россией. Основное и дополнительное время завершилось вничью 1:1, а в серии пенальти хозяева турнира победили. Сборные России и Хорватии сыграют 7 июля в Сочи. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки что хорватии июля матч футболисты Теги: спорт