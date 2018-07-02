Сборные России и Хорватии сыграют в четвертьфинале Чемпионата мира
по футболу 7 июля в Сочи. По словам главного тренера команды
Хорватии Златко Далича, матч предстоит сложный. Далич подчеркнул,
что футболисты будут стараться не растерять осторожность Фото: ЕРА
По его словам, футболистам предстоит сложный матч. Он добавил, что
"сборная России прошла в следующий этап, придется играть со
сложным, великим соперником".Далич подчеркнул, что футболисты будут
стараться "не растерять осторожность".Он поздравил свою команду с
выходом в четвертьфинал, отметив, что в матче с датчанами
хорватские футболисты "были психологически настроены на победу".1
июля хорваты в Нижнем Новгороде в матче 1/8 финала одержали победу
над датчанами в серии пенальти. В этот день в Москве состоялся матч
1/8 финала Чемпионата мира между Испанией и Россией. Основное и
дополнительное время завершилось вничью 1:1, а в серии пенальти
хозяева турнира победили. Сборные России и Хорватии сыграют 7
июля в Сочи.
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