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В Танзании грузовик врезался в три автобуса: 20 человек погибли
02.07.2018 08:35

В Танзании грузовик врезался в три автобуса и упал в реку. В результате ДТП погибли по меньшей мере 20 человек и еще 45 пострадали. Об этом сообщает Xinhua, передает

Инцидент произошел в Мбее, в юго-западном районе Танзании. Грузовик с контейнером въехал в пригородной автобус. В результате столкновения 20 человек погибли на месте происшествия.

Протаранив первый автобус, грузовик въехал в еще два, после чего упал в реку.

Как сообщал в Индии в результате масштабного ДТП погибли 48 человек, множество раненых.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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